FQ: Зеленский испытывает удовольствие от конфликта с Россией Фото: REUTERS

В поведении президента Украины Владимира Зеленского можно усмотреть лицемерное удовольствие от конфликта с Россией. Такое заявление сделал автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.

— В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв, — подчеркнул Мини.

Также он добавил, что Зеленский использует жесткую военную риторику, которой он научился на Западе. По мнению Мини, своими громкими словами про «победу слезами и кровью» он приобретает партнеров на Западе, но теряет контроль над собственной армией.

— При этом Зеленский понимает, что на Украине погибнет много людей, а еще больше потеряют свой дом, семью и будущее, — добавил автор статьи.

Ранее KP.RU рассказывал, что Зеленского обвинили в государственной измене и завели на него уголовное дело на Украине. Его самого и всех приближенных обвиняют в некомпетентности и постоянными провалами руководства.

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