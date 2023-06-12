Умер Сильвио Берлускони, экс-премьер Италии

Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 87-м году жизни умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила «Коррьере Делла Сера».

- Сильвио Берлускони умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Лидеру Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет, - говорится в сообщении издания.

Ранее издание сообщало, что состояние бывшего главы итальянского правительства, госпитализированного в миланскую больницу «Сан-Раффаэле», оценивается как крайне тяжелое. Как отмечалось политик, страдающий формой хронического лейкоза, находился в больнице четвертый день.

Напомним, когда Берлускони был госпитализирован в начале апреля 2023 года в Милане у него было обнаружено серьезное заболевание крови. Тогда его направили в отделение интенсивной терапии. Сообщалось, что изначально экс-премьер был госпитализирован из-за «затрудненного дыхания» на фоне рецидива пневмонии.