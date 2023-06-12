Раскрыта причина смерти Сильвио Берлускони Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Днем 12 июня 2023 года стало известно о смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Причиной смерти стал рак крови, с которыми его госпитализировали в больницу Сан-Раффаэле в Милане еще 9 июня. Об этом сообщили в итальянском издании Corriere della Sera.

Сильвио Берлускони Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом отмечается, что он вернулся в больницу спустя две недели после того, как находился там в целых 45 дней из-за пневмонии о осложнения рака крови. После госпитализации его старший брат Паоло с детьми направился в больницу, где уже была супруга экс-премьера Марта Фаскина.

О предыдущей госпитализации Сильвио Берлускони стало известно 6 апреля 2023 года и именно тогда у политика диагностировали рак крови, хотя первоначальным диагнозом называли пневмонию. Итальянские СМИ сообщали, что данный тип лейкоза поддается лечению, а сам Берлускони хорошо реагирует на химиотерапию.

Позже врачи неоднократно говорили, что с каждым днем он стал чувствовать себя гораздо лучше, а его публично поддерживали однопартийцы и действующая премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Сильвио Берлускони Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на слова о улучшении состояния Сильвио Берлускони, на 87-м году жизни врачи констатировали его смерть от рака крови.

KP.RU собрал полное досье о жизни и деятельности Сильвио Берлускони.