Гладков сообщил об обстреле сельхозпредприятия в Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска обстреляли окраины села Вязовое, расположенного в Краснояружском районе Белгородской области. Такое заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил глава региона, осколками снарядов были повреждены кровля сенохранилища, а также фасад хозяйственной постройки, которая была расположена на территории сельхозпредприятия. Гладков уточнил, что пострадавших от обстрела нет.

«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», - написал губернатор в Telegram-канале.

Напомним, на прошлой неделе, 9 июня, Гладков сообщил о падении в Белгороде беспилотника. Как уточнил губернатор, дрон упал на офисное здание и загорелся. Глава региона отметил, что детонации не произошло, а загоревшийся БПЛА смогли быстро потушить. Пострадавших в результате происшествия также не было.