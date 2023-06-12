Путин заявил, что День России утверждает единство многонационального народа

Российский лидер назвал священным наследие предков Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 12 июня, поздравил граждан с Днем России, отметив, что данный праздник утверждает единство многонационального народа, назвав священным наследие предков, а также заверив в верности их традициям.

«Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед», - заявил глава государства в ходе своего выступления на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда.

По словам Путина, на сегодняшний день российские граждане «особенно остро осознают, что значит их свершение, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества».

Как писал сайт KP.RU, временно исполняющий обязанности (врио) главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также поздравил граждан с Днем России, заявив, что его регион получил новую жизнь после вхождения в состав РФ.