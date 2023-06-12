Замглавы МИД Украины Мельник призвал ФРГ утроить поставки Киеву танков Leopard 2 Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киеву необходимо большее число немецких танков Leopard 2, которые, как он считает, ФРГ может поставить без угрозы для своей обороноспособности.

«Украинской армии в первую очередь нужно гораздо большее количестве западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники», - заявил украинский дипломат в интервью Tagesspiegel.

Как полагает Мельник, число из 18 предоставленных Киеву танков Leopard 2 возможно «утроить без угрозы для обороноспособности» ФРГ, поскольку в Германии имеется более 300 таких танков.

«Каждый Leopard 2 для решающего наступления буквально на вес золота», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства, призвав также дополнительно поставить 60 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

Напомним, накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин может изменить позицию по поводу поставок Киеву истребителей F-16, согласившись на их передачу, однако исключил возможность передачи Украине в обозримой перспективе крылатых ракет Taurus.