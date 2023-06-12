Российские войска успешно отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подразделения «Южной» группировки войск России успешно отразили атаку украинской армии на Соледаро-Артёмовском, и предотвратили попытку ВСУ провести разведку боем на Лисичанском направлениях. Об этом сообщили 12 июня 2023 года в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Так, российская артиллерия из «Южной» группировки уничтожила большое количество миномётных позиций противника под Белогоровкой, Хромово и Дружбой. Крупнокалиберный миномёт «Тюльпан» уничтожил склад боеприпасов, а также нанёс тяжёлое поражение позициям ВСУ в районе Белогоровки.

Ещё один склад боеприпасов, а также группу находящихся в укрытиях бойцов 24-ой механизированной бригады ВСУ, уничтожили в районе населённого пункта Дружба. Третий склад с украинскими снарядами был взорван под Красногоровкой.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 94 российских военнопленных были возвращены на родину.