Гладков: ВСУ обстреляли из минометов село Дроновка Грайворонского округа Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Дроновка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородского округа Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стекла в окнах, — добавил Гладков в сообщении.

Также глава региона отметил, что на данный момент на месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб, которые будут устранять последствия обстрелов по мере возможностей.

Ранее Вячеслав Гладков рассказал, что украинские войска обстреляли сельхозпредприятие в Краснояружском районе Белгородской области. Осколками повредило фасад и кровлю постройки. Губернатор отметил, что в результате прилетов пострадавших нет, а специалисты работают над устранением последствий произошедшего.