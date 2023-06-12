Путин заявил, что Берлускони был для него настоящим другом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Телеграмма главы государства была опубликована в понедельник, 12 июня, на сайте Кремля.

«Долгие годы возглавляя Совет министров и занимая другие важные государственные должности, он очень многое сделал для экономического и социального развития страны, для упрочения ее позиций в Европе и на мировой арене», - сказано в телеграмме российского лидера.

Владимир Путин отмечает, что Берлускони, который стал рекордсменом по времени пребывания в должности премьер-министра страны, «по праву считался патриархом итальянской политики».

Путин также выразил свое личное отношение к этой потере. Он назвал бывшего главу итальянского правительства «дорогим человеком и настоящим другом», отметив, что его смерть стала невосполнимой потерей.

Напомним, бывший премьер Италии умер в понедельник, 12 июня, на 87-м году жизни. Как сообщается, причиной смерти стал рак крови. Политика еще четыре дня назад госпитализировали в миланскую больницу «Сан-Раффаэле», где его состояние оценивали как крайне тяжелое.