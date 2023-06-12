Кириенко: ВСУ обстреливают места размещения людей, эвакуированных от подтопления Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Украинские войска обливают места размещения людей, которых эвакуировали из зоны подтопления Каховской ГЭС. При этом обстрелы идут несмотря на то, что там нет военных. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

— Сегодня в помощи людям, попавшим в наводнение после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, участвуют волонтеры. Там стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации, — заявил Кириенко.

Он добавил, что в зоне подтопления героически работают не только спасатели, но и обычные люди, которые бросили работу, чтобы помогать. Кириенко выразил огромное уважение и чувство благодарности всем неравнодушным.

Помимо этого он высоко оценил все усилия волонтеров в зоне СВО и подчеркнул, что каждый из них считает своим долгом внести свой вклад в победу.

Ранее Руслан Агаев сообщил, что после подрыва Каховской ГЭС ВСУ начали обстреливать электроподстанцию около села Корсунка. В результате этого загорелся лес неподалеку, а дым уже видно за несколько километров от очага возгорания.