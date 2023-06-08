ВСУ после Каховской ГЭС обстреливают электроподстанцию около села Корсунка

ВСУ после аварии на Каховской ГЭС обстреливают электроподстанцию в районе села Корсунка Фото: REUTERS

Представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев сообщил, что украинская армия проводит артиллерийский обстрел электроподстанции в районе села Корсунка под Новой Каховкой.

“Обстрелы продолжаются несколько дней, после разрушения Каховской ГЭС начались интенсивные обстрелы подстанции с целью обесточить район, обесточить вышки сотовой связи. В настоящее время телефонной связи и мобильного интернета в подтопленных районах нет”, — сообщил чиновник агентству РИА Новости.

Также, по словам Агаева, из-за регулярных обстрелов недалеко от подстанции загорелся лес, а дым от пожаров уже виден за несколько километров от очага пожара.

Напомним, во вторник, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в Херсонской области, частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что как минимум пять человек погибли, а 41 был госпитализирован в результате потопа, вызванного частичным разрушением плотины Каховской ГЭС.

Американский журналист Стивен Брайен допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может устроить катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в нем Россию так же, как использовал аварию на Каховской ГЭС с призывом “остановить русских”.