Fox News требует от Такера Карлсона прекратить вести своё шоу в Twitter, фото: Zuma/ТАСС

Знаменитый американский телеведущий Такер Карлсон, приносивший телеканалу Fox News огромные просмотры и рейтинги, стал чуть ли не главным врагом руководства канала. Ушедший в социальные сети после увольнения, Карлсон ведёт там своё шоу, что очень не нравится боссам Fox News, так как ведущий якобы нарушает условия контракта. Об этом сообщает Axios.

«Fox News направил Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить противоправные действия и воздерживаться от них впредь», - говорится в сообщении портала.

Карлсон не имеет права вести собственное шоу в социальных сетях, так как телеканал обладает эксклюзивными правами на весь создаваемый им контент, вплоть до 31 декабря 2024 года, заявили в Fox News. Сам ведущий, комментируя эти нападки, указывает на первую поправку Конституции США, которая гарантирует ему свободу слова, и обвиняет Fox в систематическом и грубом нарушении собственных условий контракта.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Такер Карлсон запустил собственное шоу в Twitter, где крайне жёстко прошёлся по президенту Украины Владимиру Зеленскому.