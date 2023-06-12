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НовостиПолитика12 июня 2023 13:15

Глава МАГАТЭ Гросси вылетел на Украину для встречи с Зеленским

Гросси представит программу помощи в борьбе с последствиями прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Сергей КУДРИН
Глава МАГАТЭ Гросси вылетел на Украину для встречи с Зеленским

Глава МАГАТЭ Гросси вылетел на Украину для встречи с Зеленским

Фото: REUTERS

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вылетел на Украину для встречи с её президентом Владимиром Зеленским. Гросси намерен оценить последствия разрушения Каховской ГЭС, их влияние на Запорожскую АЭС, и представить план помощи затопленным регионам. Об этом сам Гросси написал в своих соцсетях.

«Отправился на Украину, где встречусь с президентом Зеленским», - написал директор МАГАТЭ в Twitter.

Помимо вышеупомянутых планов Гросси на Украине, он намерен также посетить Запорожскую АЭС, где проведёт ротацию специалистов агентства.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия официально уведомила МАГАТЭ об ударе украинских беспилотников по распределителю Запорожской ТЭС. Гросси пообещал дать случившемуся независимую оценку, и для этого попросил дать доступ специалистам агентства к объекту.