Глава МАГАТЭ Гросси вылетел на Украину для встречи с Зеленским Фото: REUTERS

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вылетел на Украину для встречи с её президентом Владимиром Зеленским. Гросси намерен оценить последствия разрушения Каховской ГЭС, их влияние на Запорожскую АЭС, и представить план помощи затопленным регионам. Об этом сам Гросси написал в своих соцсетях.

«Отправился на Украину, где встречусь с президентом Зеленским», - написал директор МАГАТЭ в Twitter.

Помимо вышеупомянутых планов Гросси на Украине, он намерен также посетить Запорожскую АЭС, где проведёт ротацию специалистов агентства.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия официально уведомила МАГАТЭ об ударе украинских беспилотников по распределителю Запорожской ТЭС. Гросси пообещал дать случившемуся независимую оценку, и для этого попросил дать доступ специалистам агентства к объекту.