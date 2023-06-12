GT: Зеленский объявил о начале контрнаступления под давлением Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления только по двум причинам - ради дополнительного финансирования, и под тяжелейшим давлением со стороны Запада. Такое мнение высказал политический обозреватель китайской газеты Global Times Чжао Юша.

«Сейчас, когда конфликт идет уже 15 месяцев, США и некоторым европейским странам срочно нужны позитивные сдвиги, чтобы убедить свои внутренние общественные и политические силы продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь и показать, что их помощь разумна, правильна и необходима», - приводит Юша слова профессора Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И.

В целом, все опрошенные GT специалисты из Китая сходятся во мнении, что Зеленский начал наступление только из страха перед ослаблением поддержки Украины с Запада. Обозреватель призвал Евросоюз и США остановиться, так как все их действия приводят к гибели граждан Украины.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Зеленский объявил о начале так долго обсуждавшегося украинского контрнаступления.