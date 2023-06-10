Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ уже идет

Владимир Зеленский высказался о попытках контрнаступления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже идут, при этом он уклонился от прямого ответа на вопрос об их стадии.

"Контрнаступательные и оборонные действия происходят на Украине, но на какой они стадии, я не буду подробно говорить", - сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который нанес неожиданный визит в Киев.

Напомним, 9 июня президент России Владимир Путин впервые высказался о контрнаступлении украинских бойцов, констатировав его начало, и отметил, что все попытки ВСУ совершить задуманное провалились.

Ранее KP.RU писал, что российские войска за первые дни наступления ВСУ уничтожили натовскую технику противника на 100 миллионов долларов, что сильно озаботило западных кураторов киевского режима.