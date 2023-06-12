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НовостиЗвезды12 июня 2023 14:05

Певица Татьяна Буланова после свадьбы отказалась от звездной фамилии

Артистка взяла фамилию мужа Валерия Руднева
Екатерина КОСОБОКОВА
Певица Татьяна Буланова после свадьбы отказалась от звездной фамилии

Певица Татьяна Буланова после свадьбы отказалась от звездной фамилии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Татьяна Буланова отказалась от своей звездной фамилии после того, как вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева.

В социальных сетях заслуженная артистка России опубликовала первое фото со своей свадьбы, написав под ним: «Руднева!».

Сайт KP.RU ранее писал о том, что 54-летняя Буланова тайно сыграла свадьбу с 35-летним предпринимателем, экс-теннисистом Валерием Рудневым. Молодожены расписались во "Дворце бракосочетания №1" в Санкт-Петербурге.

Певица рассказала о помолвке с Рудневым после трех лет отношений в ноябре 2022 года, однако тогда она не уточняла, когда именно состоится торжество.

Напомним, Буланова вышла замуж уже в третий раз. Она состояла в браке с музыкантом Николаем Тагриным, а затем с футболистом Владиславом Радимовым. От двух браков у нее есть сыновья Александр и Никита.