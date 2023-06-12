Певица Татьяна Буланова после свадьбы отказалась от звездной фамилии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Татьяна Буланова отказалась от своей звездной фамилии после того, как вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева.

В социальных сетях заслуженная артистка России опубликовала первое фото со своей свадьбы, написав под ним: «Руднева!».

Сайт KP.RU ранее писал о том, что 54-летняя Буланова тайно сыграла свадьбу с 35-летним предпринимателем, экс-теннисистом Валерием Рудневым. Молодожены расписались во "Дворце бракосочетания №1" в Санкт-Петербурге.

Певица рассказала о помолвке с Рудневым после трех лет отношений в ноябре 2022 года, однако тогда она не уточняла, когда именно состоится торжество.

Напомним, Буланова вышла замуж уже в третий раз. Она состояла в браке с музыкантом Николаем Тагриным, а затем с футболистом Владиславом Радимовым. От двух браков у нее есть сыновья Александр и Никита.