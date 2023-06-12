Путин: у России много друзей по всему миру, которые не попадают под давление

Путин заявил, что у России много друзей по всему миру, которые не попадают под давление Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 июня, заявил, что у России есть много друзей по всему миру, которые не попадают под чье-либо давление. Он пояснил, что речь идет, в первую очередь, о людях, работающих в различных гуманитарных областях.

Российский лидер в День России вручил государственные награды в Кремле. Среди лауреатов оказались сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Глава государства отметил, что у данного учреждения очень хороший международный коллектив.

«Международная деятельность, несмотря ни на что, не останавливается, развивается. Коллеги в таких гуманитарных областях, многие из них во всяком случае, далеки от того, чтобы попадать под какое-то давление», - подчеркнул президент.

Он добавил, что такие люди ориентируются на собственные убеждения и понимают, что хорошо, а что плохо.

«Это очень хорошо, что у нас много таких друзей по всему миру», - резюмировал российский лидер.

Ранее Путин отмечал, что сообщения о "тотальной изоляции" России не имеют под собой абсолютно никаких оснований. По его мнению, в мире существует очень много государств, которые полностью поддерживают внешнеполитическую позицию Москвы и находятся с Россией в тесных дружеских отношениях.