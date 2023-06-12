Украина обстреляла точку эвакуации пострадавших от наводнения жителей Корсунки, фото: администрация Новокаховского городского округа

12 июня 2023 года в Корсунке, самом пострадавшем от разрушения Каховской ГЭС населённом пункте Херсонской области, ВСУ обстреляли точку эвакуации мирных жителей. Об этом агентству ТАСС сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Пять минут назад перекрёсток в Корсунке (точку эвакуации) обстреляли. Избежали (жертв). Мы готовы к этому, поэтому удалось избежать», - заявил Леонтьев.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда украинские неонацисты обстреливают точки эвакуации и места временного размещения мирных жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, вызванного прорывом дамбы Каховской ГЭС.

Ранее KP.RU сообщил о том, что замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко публично обвинил ВСУ в обстрелах точек эвакуации и пунктов временного размещения, назвав украинских военных мерзавцами.