Путин: для каждого нормального человека все участники спецоперации - герои Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, встречаясь с ранеными бойцами в госпитале Вишневского в Московской области, заявил о том, что для каждого нормального человека все военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, настоящие герои.

«В глазах любого нормального человека - каждый из вас герой. Так же, как другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне специальной военной операции», - заявил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что боевые действия, которые разворачиваются на территории Украины, на российских территориях и в приграничье, всё это - «не в кино, а в реале».

Помимо прочего, Путин заявил о том, что все жители Донбасса ощущают себя частью Российской Федерации, русского народа, а весь будущий командный состав Вооружённых сил РФ будет создаваться из героев спецоперации, из людей, которые не бросили свой народ, не дрогнули перед лицом опасности.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент Путин рассказал о большом количестве друзей России во всём мире.