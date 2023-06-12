ICAN: США тайно разместили около 150 ядерных снарядов в пяти странах Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор политики и исследований Международной организации за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре в понедельник, 12 июня, заявила, что США тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах, расположенных в пяти странах Европы.

«По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок», — цитирует Сандерс-Закре РИА Новости.

Представитель ICAN уточнила, что речь идет о Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии.

Она добавила, что в организации крайне обеспокоены происходящим. По ее мнению, страны Европы, призывающие всех к прозрачности в отношении ядерного оружия, откровенно лицемерят.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «некоторые деятели» в Вашингтоне задумываются о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, по его мнению, Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединенные Штаты.