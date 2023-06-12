Самое высокое здание в мире окрасили в цвета российского флага

Башню Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвета российского флага ко Дню России Фото: REUTERS

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, который является самым высоким зданием в мире, окрасили в цвета российского флага. Таким способом в Объединенных Арабских Эмиратах поздравили граждан РФ с Днем России, который отмечается 12 июня.

«Сегодня мы отмечаем древнюю историю, культуру и замечательные достижения русского народа с искренними пожеланиями радости, единства и процветания», - говорится в сообщении администрации небоскреба, размещенном в социальных сетях.

Напомним, высота небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае составляет 828 метров. Фасад здания регулярно украшают с помощью подсветки по случаю различных торжественных дат и международных праздников.

Ранее россиян с праздником поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что День России утверждает единство многонационального народа, а также назвал священным наследие предков, заверив в верности их традициям. По мнению Путина, на сегодняшний день российские граждане «особенно остро осознают, что значит их свершение, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества».