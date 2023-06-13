Минтранс: беспилотные грузовики запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня

Беспилотные автомобили КАМАЗ начнут перевозку коммерческих грузов между Санкт-Петербургом и Москвой 14 июня. Фото: gazprom-neft.ru.

Беспилотные грузовики «КАМАЗ» начнут перевозку коммерческих грузов из Санкт-Петербурга в Москву 14 июня. Об этом сообщили журналистам в Минтрансе РФ.

Речь идет о проекте «Беспилотные логистические коридоры».

«В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение», - сказано в сообщении.

«КАМАЗ» является единственным разработчиком, чья грузовая беспилотная техника прошла оценку соответствия требованиям безопасности и в отношении которой МВД России внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным, уточнили в министерстве. Сейчас подобными разработками в России занимаются еще несколько компаний.

Напомним, в 2022 году на российских дорогах общего пользования использовалось 300 беспилотных машин в 13 регионах. Они накапливали данные для реализации проекта.

Видео испытаний беспилотного грузовика в Санкт-Петербурге здесь на KP.RU.

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