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НовостиОбщество13 июня 2023 1:19

Мантуров: российские активы компании Toyota проданы без опциона на обратный выкуп

Покупателем выступил ФГУП «НАМИ»
Мария ПАВЛОВА
Денис Мантуров рассказал о продаже российских активов Toyota.

Денис Мантуров рассказал о продаже российских активов Toyota.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Российские активы компании Toyota проданы без опциона на обратный выкуп. Покупателем стал ФГУП «НАМИ». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Речь идет в том числе об автомобильном заводе в Санкт-Петербурге, уточнил министр, добавив, что сделка не предусматривает возможности обратного выкупа производства. Сделка заключена в конце весны 2023 года. Мантуров рассказал об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что на бывшем автозаводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать грузовики. Там же, в перспективе до 2026 года, будут собирать электрокроссовер E-Neva. В развитие завода до 2026 года планируется вложить 35-37 миллиардов рублей.

Также сообщалось, что на мощностях завода покидающего Россию Renault планируется выпускать автомобили «Москвич».