Новые взрывы прозвучали в Днепропетровской области Фото: REUTERS

Новые взрывы прозвучали утром во вторник, 13 июня, в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Согласно данным издания, могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО). Каких-либо других подробностей на данный момент не приводится.

В ночь вторник, 13 июня, сообщалось о серии взрывов в регионе. В сообщении были в том числе города Днепр и Кривой Рог, бывший мэр которого Юрий Вилкул заявил, что в городе после взрывов были повреждены промышленные предприятия.

Напомним, в ночь на понедельник, 12 июня, в Харькове прогремело несколько взрывов. В итоге в Харьковской и еще в пяти украинских областях была объявлена воздушная тревога. Днем ранее, 11 июня, сообщалось о серии ночных взрывов в Днепре, а также Сумской области.