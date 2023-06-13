Экс-мэр Кривого Рога заявил о разрушении промышленных предприятий после взрывов Фото: REUTERS

Промышленные предприятия были повреждены в Кривом Роге, который расположен в Днепропетровской области, где в ночь на вторник, 13 июня, произошли взрывы. Такое заявление сделал бывший мэр города Юрий Вилкул.

«Разрушены промышленные предприятия», — приводит издание «Страна» заявление, сказанное бывшим градоначальником.

Ранее власти в Кривом Роге не сообщали о каких-либо повреждениях промышленных предприятий на территории города.

Напомним, в ночь на вторник, 13 июня, появилось сообщение о серии взрывов в Днепропетровской области, в том числе были отмечены города Днепр и Кривой Рог, а также Кропивницк, Тернополь и Харьков. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Как писал сайт KP.RU, позже утром того же дня сообщили о новых взрывах в Днепропетровской области.