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НовостиПроисшествия13 июня 2023 6:52

Экс-мэр Кривого Рога заявил о разрушении промышленных предприятий после взрывов

Ранее власти города не сообщали о каких-либо повреждениях предприятий
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экс-мэр Кривого Рога заявил о разрушении промышленных предприятий после взрывов

Экс-мэр Кривого Рога заявил о разрушении промышленных предприятий после взрывов

Фото: REUTERS

Промышленные предприятия были повреждены в Кривом Роге, который расположен в Днепропетровской области, где в ночь на вторник, 13 июня, произошли взрывы. Такое заявление сделал бывший мэр города Юрий Вилкул.

«Разрушены промышленные предприятия», — приводит издание «Страна» заявление, сказанное бывшим градоначальником.

Ранее власти в Кривом Роге не сообщали о каких-либо повреждениях промышленных предприятий на территории города.

Напомним, в ночь на вторник, 13 июня, появилось сообщение о серии взрывов в Днепропетровской области, в том числе были отмечены города Днепр и Кривой Рог, а также Кропивницк, Тернополь и Харьков. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Как писал сайт KP.RU, позже утром того же дня сообщили о новых взрывах в Днепропетровской области.