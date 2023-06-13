Мантуров рассказал об уникальном качестве российских систем ПВО

Мантуров: только российские системы ПВО сегодня могут уничтожать гиперзвуковые ракеты Фото: Минобороны РФ

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что только российские комплексы ПВО на данный момент способны уничтожать гиперзвуковые ракеты.

“Боевая авиация - самолеты и вертолеты – это та сфера, где мы сегодня превосходим конкурентов и по качеству, и по количеству. Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию”, — рассказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Также он отметил, что на вооружении российской армии находится ряд систем ПВО, не имеющих аналогов в мире, а комплекс С-350 "Витязь" недавно в зоне спецоперации и вовсе впервые в истории уничтожил украинскую ракету в полностью автономном режиме.

Мантуров подчеркнул, что у гиперзвуковых комплексов “Кинжал”, которым недавно был поражен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве, также нет аналогов в других армиях.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец отмечал, что спецоперация на Украине развенчала миф о непобедимости техники НАТО, а из-за точных ударов ВКС России западные системы ПВО стремительно “теряют имидж”.

Он рассказывал, что при отражении “Кинжала” комплекс Patriot с “пулеметной интенсивностью” спасал себя в Киеве.

“Спецы насчитали 32 пуска! Это был самый дорогой залп в истории ПВО. Но "Кинжал" накрыл цель”, — писал Баранец, отмечая, что на утро акции выпускающей Patriot компании рухнули на 7% или около $10 миллиардов.

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