Мантуров: комплекс ПВО С-350 "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме Фото: Википедия

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский комплекс ПВО С-350 “Витязь” в зоне спецоперации впервые “отработал по цели” в полностью автоматическом режиме.

“Буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме – с использованием искусственного интеллекта без участия человеческого фактора”, — рассказал Мантуров РИА Новости.

Также он подчеркнул, что авиация ВКС России на сегодня превосходит по качеству всех конкурентов, а российские системы ПВО являются единственными, способными сбивать гиперзвуковые ракеты противника. По его мнению, ОПК страны в целом по большинству направлений является мировым лидером как по качеству, так и по объему выпускаемой продукции.

Бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор отмечал, что руководство Соединенных Штатов сильно заблуждается по поводу российской армии, руководствуясь в этом плане “надменностью и самообманом”, в то время как России, по его словам, “удалось нарастить самый мощный и крупный военный потенциал за последние тридцать лет”.

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