Мантуров заявил, что России не нужны иностранные чипы для военной техники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Москва якобы вынимает чипы из иностранной бытовой электроники для того, чтобы впоследствии починить военную технику, отметил, что второй раз использовать чип нельзя, а также заявил о том, что Россия сама производит для вооружений свои микросхемы.

«Второй раз использовать чип, если говорить технологическим языком, в большинстве случаев просто невозможно. Зачастую, под аппаратуру проектируются отдельные микроэлектронные чипы, которые производятся непосредственно под заказчика», - приводит РИА Новости заявление вице-премьера.

Мантуров также обратил внимание на то, что в бытовой технике, как правило, применяют общедоступные чипы, которые производят во многих странах мира. «Если речь идет о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие … такие технологии у нас - свои собственные», - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, Мантуров также заявил, что российская косметика не хуже западной, уточнив, что на данный момент в России работает более 600 компаний-производителей косметики.