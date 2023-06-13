Стас Пьеха рассказал о своем диагнозе после госпитализации Фото: Александр ГЛУЗ

После госпитализации в кардиореанимационное отделение, певец Стас Пьеха поделился информацией и состоянии своего здоровья. Обо всем произошедшем он рассказал в своих социальных сетях.

— Написали тут обо мне всякого и диагнозы, и выводы, а ведь я и сам не получил еще окончательного вердикта и инструкций, но точно знаю что — не инфаркт и это уже прекрасно, — заявил Пьеха.

Выяснилось, что срочная госпитализация исполнителя спасла ему жизнь. В медучреждении ему поставили диагноз — стенокардия и провели операцию. На данный момент он проходит курс реабилитации.

Напомним, что ранее из-за плохого самочувствия Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы, о чем он сам сообщил в своих социальных сетях. Это уже вторая госпитализация артиста с начала 2023 года.

В конце марта он попал в больницу с коронавирусом. Тогда он публиковал видео из палаты, находясь под капельницей, однако он не уточнил, болеет ли он сейчас, либо это последствия предыдущего заражения.