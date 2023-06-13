Столтенберг не смог называть сроки вступления Украины в НАТО Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает невозможным назвать точные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс, указав на то, что страна находится «в разгаре» боевых действий.

Как заявил Столтенберг, он понимает, что президент Украины Владимир Зеленский «настаивает на четком графике вступления» в альянс. «В то же время я полагаю, что невозможно назвать точные сроки», - заявил генсек НАТО в интервью телеканалу PBS.

Столтенберг выразил уверенность, что все союзники по блоку «также очень ясно заявят, что наиболее неотложная задача сейчас - это обеспечить победу Украины». По его словам, «ни о каком членстве не может быть и речи», если Киев «не сможет победить».

Кроме того, генсек НАТО сообщил, что в преддверии саммита в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года ведутся консультации по вопросу членства Украины, однако данные переговоры «еще не завершили».

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал о том, что в ближайшем будущем Украина не станет членом НАТО, а позже министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Североатлантический альянс не может обсуждать расширение своих рядов во время украинского конфликта.