Число погибших от последствий подрыва Каховской ГЭС выросло до 17 человек

Власти Херсонской области: 17 человек погибло в результате наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших жителей региона из-за наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, выросло до 17 человек.

“К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 в Алешках”, — сообщил Алексеенко в своем телеграм-канале.

Напомним, по словам Алексеенко, в результате наводнения из-за разрушения плотины Каховской ГЭС был нанесен ущерб школам, детсадам и объектам здравоохранения в регионе на сумму более 10 миллиардов рублей.

Отметим, что во вторник, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

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