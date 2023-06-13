YLE: на Украине впервые убит финский наемник в рядах ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время боевых действий на востоке Украины в минувшие выходные был убит доброволец из Финляндии, воевавший на стороне украинской армии. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила финская газета Helsingin Sanomat, отметив, что данный случай стал первым с начала проведения специальной военной операции.

Тина Сойни из группы боевых медиков сообщила изданию, что погибший мужчина прибыл на Украину весной прошлого года и находился в составе военно-медицинской бригады. Он также призвала финских граждан отказаться от каких-либо планов участвовать в боевых действиях на Украине.

«Это того не стоит. Реальность здесь не такая, как в военных фильмах», - отметила она.

Тем временем глава консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил YLE, что внешнеполитическому ведомству страны известно об этом случае.

Напомним, в начале июня этого года Варшава отвергла свою связь с польскими наемниками в рядах ВСУ. Как писал сайт KP.RU, канцелярии министра-координатора спецслужб республики призвали не отождествлять с официальными властями бойцов «Польского добровольческого корпуса».