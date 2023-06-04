Варшава отвергла свою связь с польскими наемниками в рядах ВСУ Фото: REUTERS

Бойцы «Польского добровольческого корпуса», принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины, не имеют никакого отношения к властям Польши, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.

«Польский добровольческий корпус» никоим образом не связан с польскими вооруженными силами. Деятельность польских добровольцев, поддерживающих Украину в конфликте с Россией, не следует отождествлять с властями Республики Польша», – написал он в своем Twitter.

Напомним, представители «Польского добровольческого корпуса» подтвердили, что принимали участие в нападении диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины на Белгородскую область вместе с боевиками «Русского добровольческого корпуса»*.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ при поддержке польских наемников попытались прорвать линию соприкосновения в Запорожской области. Благодаря действия российских войск они были отброшены с занятых позиций.

*Запрещенная в России террористическая организация