CША планируют предоставить Украине снаряды с обедненным ураном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация американского президента готова одобрить поставки Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников США.

Как передает издание, Белый дом планирует одобрить передачу снарядов, после того как проведет серию дебатов о том, какими именно боеприпасами необходимо оснастить танки, направляемые Украине из США. По данным источника издания, не сегодняшний день не остается никаких препятствий для утверждения поставок этого вида боеприпасов.

Напомним, в конце марта этого года британские власти заявили о намерении поставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это свидетельством готовности Лондона идти на сознательное нарушение всех норм международного права, а также отметил, что для них это «плохо кончится».