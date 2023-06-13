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НовостиПолитика13 июня 2023 10:44

Российские войска захватили танки Leopard на Запорожском направлении

Захвачен также американский БМП Bradley
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска захватили танки Leopard на Запорожском направлении

Российские войска захватили танки Leopard на Запорожском направлении

Фото: REUTERS

Военные подразделений группировки «Восток» Вооруженных сил (ВС) России захватили в ходе боевых действий на Запорожском направлении западную технику украинских войск, в том числе немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом во вторник, 13 июня, заявил Министерство обороны РФ.

Военное ведомство также разместило видео с захваченной техникой.

«Вся захваченная техника западного производства: немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства США», - сказано в Telegram-канале военного ведомства, где также заявили, что у части техники работал двигатель, что «говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей».

Напомним, днем ранее,12 июня, замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник призвал Берлин утроить число немецких танков Leopard 2, поставляемых Киеву, заявив, что ФРГ может поставить большее число техники без какой-либо угрозы для своей обороноспособности.