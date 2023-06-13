Российские войска захватили танки Leopard на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Военные подразделений группировки «Восток» Вооруженных сил (ВС) России захватили в ходе боевых действий на Запорожском направлении западную технику украинских войск, в том числе немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом во вторник, 13 июня, заявил Министерство обороны РФ.

Военное ведомство также разместило видео с захваченной техникой.

«Вся захваченная техника западного производства: немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства США», - сказано в Telegram-канале военного ведомства, где также заявили, что у части техники работал двигатель, что «говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей».

Напомним, днем ранее,12 июня, замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник призвал Берлин утроить число немецких танков Leopard 2, поставляемых Киеву, заявив, что ФРГ может поставить большее число техники без какой-либо угрозы для своей обороноспособности.