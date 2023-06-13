Российские войска нанесли удар по оперативным резервам ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на вторник, 13 июня, Воздушно-космические силы (ВСК) России нанесли удар по местам сосредоточения оперативных резервов украинских войск, а также по складу вооружения иностранного производства. Как уточнили в военном ведомстве, все назначенные объекты были поражены.

«Групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства», - говорится в заявлении военного ведомства.

Напомним, днем ранее, в понедельник, 12 июня, Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, направив на места дислокации резервов украинской армии. Как писал сайт KP.RU, все цели также были поражены.