Макрон удивил президента ЮАР неожиданной просьбой Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил президента ЮАР Сирила Рамафозу необычной просьбой. Французский лидер обратился к нему в надежде, что Рамафоза пустит Макрона поприсутствовать на саммите БРИКС, запланированном на август 2023 года. Об этом сообщили в издании LOpinion.

«По имеющейся у нас информации, глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафозу, принимающего следующую встречу, о возможности приехать», - заявили в издании.

Согласно данным журналистов, просьба сильно удивила президента ЮАР, однако никакого конкретного ответа Макрону пока ещё не дали. Напомним, сегодня Рамафоза, вместе с лидерами ещё шести африканских стран, проявляет высокую политическую активность, и пытается урегулировать конфликт на Украине. Часто из его уст звучат пророссийские заявления.

Ранее KP.RU сообщил о том, что делегация африканских стран, во главе с Сирилом Рамафозой, может приехать в Россию уже на текущей неделе для обсуждения мирного плана Африки по урегулированию конфликта на Украине.