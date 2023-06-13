Министр Блэр: нынешний сезон лесных пожаров в Канаде — худший в 21 веке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нынешний сезон лесных пожаров — самый худший для Канады в 21 веке. Такое заявление сделал глава Министерства по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям страны Уильям Блэр.

Он также подчеркнул, что из-за этой ситуации более 32 тысяч человек покинули свои дома и до сих пор не могут вернуться туда.

При этом во всей Канаде сейчас наблюдается 450 активных очагов возгорания и большая часть их пока находится без контроля пожарных и спасателей.

С начала 2023 года, стихийное бедствие затронуло около пяти миллионов гектаров, а больше всего очагов возгорания было зафиксировано в провинциях Альберта, Квебек, Британская Колумбия и Онтарио.

Ранее KP.RU рассказывал, что из-за аномальной жары в Канаде начали буйствовать лесные пожары. Почти весь запад Канады окутало дымом, а температура достигала рекордных +32 градусов по цельсию.