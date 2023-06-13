Россия может перестать закупать вина из недружественных стран Фото: Shutterstock

«Ассоциация виноградарей и виноделов России» (АВВР) предложила ввести особые ограничения на импорт винодельческой продукции, для подъёма отечественной отрасли и удара по экономике недружественных стран. Об этом сообщила «Российская газета», со ссылкой на протокол заседания организации.

Согласно предложению АВВР, необходимо увеличить пошлины на импортные вина (не менее чем на 50 %) и запретить импорт из недружественных России стран. Для поддержки отечественного виноделия предлагается увеличить акциз на винодельческую продукцию с предоставлением налогового вычета для вина из российского винограда, а также обязать магазины выделять российскому вину не менее 50 % мест на полках и ввести минимальные цены на розничную продажу.

Эти предложения обсуждаются с правительством РФ. Согласно данным АВВР, в России доля импортного вина составляет чуть меньше 50 % от всего продаваемого вина в стране. При этом три европейских государства - Франция, Италия и Испания - занимают от этой доли львиные 60 %.

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