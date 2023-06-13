Убившую россиянина в Хургаде акулу мумифицируют и выставят в музее Фото: Shutterstock

Тигровая акула, убившая гражданина России в египетской Хургаде, выловили из моря и передали учёным. Вскоре акулу-людоеда мумифицируют, а затем она будет выставлена в музее как экспонат. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Перед передачей туши акулы специалистам, она была вскрыта, и из её желудка удалось достать некоторые части тела погибшего Владимира Попова. Сейчас уже идёт процедура бальзамирования хищника, после которой акулу выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря. Другие части останков россиянина достали из воды рыбаки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Хургаде погиб Владимир Попов, убитый заплывшей к пляжу акулой. Подробностями жуткого инцидента поделились очевидцы трагедии.