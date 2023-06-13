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НовостиВ мире13 июня 2023 13:26

Убившую россиянина в Хургаде акулу мумифицируют и выставят в музее

Хищник был выловлен местными рыбаками и передан учёным
Сергей КУДРИН
Убившую россиянина в Хургаде акулу мумифицируют и выставят в музее

Убившую россиянина в Хургаде акулу мумифицируют и выставят в музее

Фото: Shutterstock

Тигровая акула, убившая гражданина России в египетской Хургаде, выловили из моря и передали учёным. Вскоре акулу-людоеда мумифицируют, а затем она будет выставлена в музее как экспонат. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Перед передачей туши акулы специалистам, она была вскрыта, и из её желудка удалось достать некоторые части тела погибшего Владимира Попова. Сейчас уже идёт процедура бальзамирования хищника, после которой акулу выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря. Другие части останков россиянина достали из воды рыбаки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Хургаде погиб Владимир Попов, убитый заплывшей к пляжу акулой. Подробностями жуткого инцидента поделились очевидцы трагедии.