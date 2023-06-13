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НовостиОбщество13 июня 2023 13:57

Путин подписал закон о предоставлении путёвок в санатории для добровольцев

Всем добровольцам будет гарантирована бесплатная медицинская реабилитация
Сергей КУДРИН
Путин подписал закон о предоставлении путёвок в санатории для добровольцев

Путин подписал закон о предоставлении путёвок в санатории для добровольцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому каждый доброволец, отправившийся в зоне проведения специальной военной операции, получит гарантированную возможность пройти бесплатную реабилитацию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон предусматривает гарантированную психолого-медицинскую реабилитацию для всех добровольцев, а также выдачу им бесплатных путёвок в российские санатории для отдыха. Путёвки будут выданы после прохождения реабилитации, по решению военно-врачебной комиссии.

Также этот закон предполагает, что добровольцы, пограничники, все кто отражают атаки террористов на территорию России, росгвардейцы, а также сотрудники МЧС, ФСО, ФСБ и СВР не будут платить пеню за ЖКХ. То же самое касается членов их семей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин подписал закон о денонсации договора по Керченскому проливу и Азовскому морю.