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НовостиПолитика13 июня 2023 11:44

Путин подписал закон о денонсации договора по Азовскому морю и Керченскому проливу

Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации
Сергей ЧИКОВ
Путин подписал указ о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Путин подписал указ о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

“Денонсировать договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 года”, — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, объяснил такое решение тем, что море стало внутрироссийским.

Напомним, недавно Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В сопроводительных документах к закону сказано, что Россия вынуждена предпринимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и своих интересов на фоне того, как страны НАТО беспрецедентно наращивают свой военный потенциал, нарушая все принципы и договоренности.