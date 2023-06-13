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НовостиПолитика13 июня 2023 14:16

Путин не сомневается, что российские города будут защищены от атак беспилотников

Борьба с атаками дронов является решаемой задачей, отметил президент России, отвечая на вопрос военного корреспондента "Комсомольской правды"
Екатерина КОСОБОКОВА
Владимир Путин ответил на вопросы военных корреспондентов

Владимир Путин ответил на вопросы военных корреспондентов

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, выразил уверенность в том, что города РФ будут защищены от атак беспилотников. Так глава государства ответил на вопрос военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца.

По его мнению, борьба с атаками дронов является решаемой задачей.

Отвечая на вопрос военкора «Комсомольской правды» Александра Коца о защите России от атак БПЛА, Путин вспомнил, что в свое время в Сирии была похожая ситуация, но российские военнослужащие быстро научились решать подобные задачи.

«Но достаточно быстро мы научились с ними бороться. Различными способами и средствами. Это иногда непросто, но решаемая задача», - резюмировал российский лидер.

Напомним, утром 30 мая была совершена попытка атаки беспилотников на жилые дома в Москве. Министерство обороны РФ назвало произошедшее попыткой теракта со стороны Киева. Как уточнили в ведомстве, всего в атаке Украина задействовала восемь беспилотников самолетного типа. Все дроны были уничтожены, уточнили в ведомстве.

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