Путин не сомневается, что российские города будут защищены от атак беспилотников

Владимир Путин ответил на вопросы военных корреспондентов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, выразил уверенность в том, что города РФ будут защищены от атак беспилотников. Так глава государства ответил на вопрос военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца.

По его мнению, борьба с атаками дронов является решаемой задачей.

Отвечая на вопрос военкора «Комсомольской правды» Александра Коца о защите России от атак БПЛА, Путин вспомнил, что в свое время в Сирии была похожая ситуация, но российские военнослужащие быстро научились решать подобные задачи.

«Но достаточно быстро мы научились с ними бороться. Различными способами и средствами. Это иногда непросто, но решаемая задача», - резюмировал российский лидер.

Напомним, утром 30 мая была совершена попытка атаки беспилотников на жилые дома в Москве. Министерство обороны РФ назвало произошедшее попыткой теракта со стороны Киева. Как уточнили в ведомстве, всего в атаке Украина задействовала восемь беспилотников самолетного типа. Все дроны были уничтожены, уточнили в ведомстве.

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