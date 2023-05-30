Минобороны России прокомментировало падение БПЛА в Москве

Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ заявило, что утром во вторник, 30 мая, киевский режим предпринял попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. По данным ведомства, все восемь дронов были сбиты.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва», - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Как уточнили в министерстве, всего в атаке Украина задействовала восемь беспилотников самолетного типа. Все дроны были уничтожены, уточнили в ведомстве.

«Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей», - отметили в Минобороны.

Кроме того, еще пять дронов были поражены с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в Московской области.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения дронов. Мэр столицы Сергей Собянин ранее проинформировал, что в целях безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов. По его словам, они смогут вернуться в свои квартиры после того, как в поврежденных домах закончат необходимые работы представители экстренных служб.

В свою очередь, СК РФ начало расследование по фактам падения дронов на здания в Москве. По данным ведомства, в результате инцидентов несколько объектов в столице получили несущественные повреждения. Ряд беспилотников сбили российские системы противовоздушной обороны на подлете к Москве. В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают причастных к совершенной атаке.