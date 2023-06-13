Путин заявил, что потери украинской армии в 10 раз превышают российские Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, прокомментировал потери Вооруженных сил Украины. Он сообщил, что их потери в 10 раз превышают российские.

Российский лидер на встрече с военкорами заявил, что у ВСУ «неблагоприятная структура потерь».

«Обычно безвозвратных потерь процентов 25, максимум 30. У них почти 50 на 50», - отметил глава государства.

По его словам, очевидно, что та сторона, которая обороняется, несет меньшие потери.

«Но все-таки у нас в 10 раз меньше потери, чем в Вооруженных сил Украины», - резюмировал Путин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине за май ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что российские войска продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.