Путин: нехватку беспилотников Россия компенсирует эффективностью их применения

ВС РФ уничтожают огневые точки ВСУ с помощью дрона-камикадзе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия испытывает потребность в большем количестве беспилотных летательных аппаратов.

"Конечно, в ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает. Это высокоточные боеприпасы, средства связи, БПЛА. Да, и летательные аппараты эти - беспилотники. Они у нас есть. Нам, к сожалению, их не хватает количественно", - отметил российский лидер на встрече с военными корреспондентами.

При этом, по словам Путина, количественная нехватка компенсируется эффективностью их использования. "Гораздо эффективнее, чем те средства, которые есть у противника", - заключил президент.

Ранее KP.RU писал о том, что в зону проведения СВО были направлены новые российские беспилотники "Привет-82", выполненный в виде классического планера.