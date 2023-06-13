Путин: Россия участвует в зерновой сделке ради беднейших стран, а не Украины Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 13 июня, прокомментировал участие России в зерновой сделке. Он пояснил, что страна делает это не ради Украины, а ради беднейших стран мира.

На встрече с военными корреспондентами глава государства, отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, заявил, что Россию в случае с зерновой сделкой в "очередной раз обманули", для экспорта российского зерна не сделано ничего. Он пояснил, что всего порядка 3,5% зерна из Украины по данному соглашению было направлено в беднейшие страны мира, тогда как в страны Евросоюза направляется порядка 40%.

Путин добавил, что Россия размышляет над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, в том числе, и по причине того, что коридор используется Украиной для атак дронов.

В то же время глава государства подчеркнул, что сохранение добрых отношений с дружественными странами находится в интересах России. Президент добавил, что в ближайшее время в РФ прибудут главы нескольких стран Африки, на встречах с ними будут подняты и вопросы, касающиеся зерновой сделки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что зерновая сделка будет возобновлена на два месяца. Однако она подчеркнула, что все так называемые «перекосы» в исполнении договоренностей, которые возникли во время действия первой зерновой сделки, должны быть оперативно устранены.