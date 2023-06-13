Путин: Запад должен прекратить поставки оружия Киеву ради завершения конфликта Фото: REUTERS

Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. С таким заявлением выступил сегодня, 13 июня 2023 года, президент России Владимир Путин, во время встречи с военными корреспондентами российских СМИ и телеграм-каналов.

Глава государства подчеркнул, что Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине, и не хотела Крымских событий, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооружённым путём. Россия хочет остановить конфликт, но продолжает его Запад, накачивая Киев всеми видами вооружения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВСУ потеряли в десять раз больше солдат, чем Армия России.