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НовостиПолитика13 июня 2023 16:01

Путин: Запад должен прекратить поставки оружия Киеву ради завершения конфликта

Это единственный способ добиться мирного урегулирования
Сергей КУДРИН
Путин: Запад должен прекратить поставки оружия Киеву ради завершения конфликта

Путин: Запад должен прекратить поставки оружия Киеву ради завершения конфликта

Фото: REUTERS

Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. С таким заявлением выступил сегодня, 13 июня 2023 года, президент России Владимир Путин, во время встречи с военными корреспондентами российских СМИ и телеграм-каналов.

Глава государства подчеркнул, что Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине, и не хотела Крымских событий, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооружённым путём. Россия хочет остановить конфликт, но продолжает его Запад, накачивая Киев всеми видами вооружения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВСУ потеряли в десять раз больше солдат, чем Армия России.