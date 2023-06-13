Путин: в случае третьей мировой войны победителей не будет

Владимир Путин заявил, что в третьей мировой войне победителей не будет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в случае проведения третьей мировой войны победителей в конфликте не будет.

"На самом деле в США много людей со здоровой головой. Они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне. Ведь в третьей мировой победителей не будет, в том числе не победит Америка", - заявил Путин на встрече с военными корреспондентами России.

Напомним, в январе американцы обвинили Белый дом в развязывании третьей мировой войны из-за разжигания конфликта на Украине.