Путин назвал проведение спецоперации ответом на переход красных линий Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведение специальной военной операции стало ответом на переход российских красных линий.

«Мы много раз говорили: не надо этого делать, не надо этого делать, давайте будем делать так, мы готовы к переговорам», - пояснил российский лидер.

Глава государства добавил, что не Россия начала конфликт в 2014 году, а сейчас она пытается его прекратить.

«Но вынуждены делать это с помощью вооруженных сил. Ну разве это не ответ на преодоление каких-то красных линий?» - спросил Путин на встрече с военными журналистами.

Президент добавил, что удары по энергетической системе Украины, а также по штаб-квартире Главного управления минобороны Украины тоже является ответом на переход красных линий.

Ранее в Кремле заявляли, что Путин всегда был и будет готов к любым контактам, а также предпочел бы отказаться от проведения специальной военной операции, но страны коллективного Запада не оставили иного выбора.